Luego de sellar con autoridad su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Cienciano ya conoce al detalle el calendario para su trascendental serie frente a Botafogo de Brasil. El equipo cusqueño busca mantener la racha internacional y volver a escribir páginas doradas en el torneo continental.

El primer capítulo de esta llave se escribirá en la altura del Cusco. El ‘Papá’ disputará el partido de ida en condición de local el próximo jueves 13 de agosto, en un duelo programado a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). Se espera un lleno total para respaldar al conjunto peruano en este vital primer cruce.

El escenario para este choque inaugural será el majestuoso estadio Inca Garcilaso de la Vega. Allí, Cienciano intentará aprovechar el factor localía y la exigente altitud cusqueña para marcar una diferencia importante, como ante Lanús (4-0), antes de emprender el viaje a suelo brasileño.

Siete días después de aquel partido, la serie se trasladará a territorio carioca. El encuentro de vuelta se jugará el 20 de agosto, también a las 7:30 p. m., donde los dirigidos por Horacio Melgarejo saldrán a revalidar o remontar lo conseguido en la ida para asegurar su boleto a la siguiente fase.

La cita decisiva tendrá lugar en Río de Janeiro, donde Botafogo buscará hacer valer su jerarquía en casa. Será un partido de alta tensión en el que ambos clubes lo dejarán todo por meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Cabe recordar que el ganador de esta llave entre peruanos y brasileños ya tiene el camino trazado en el cuadro principal. El vencedor de la serie se enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Tigre de Argentina y Montevideo City Torque de Uruguay.

Carlos Garcés anotó doblete ante Lanús. (@cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de golear por 4-0 a Lanús, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.