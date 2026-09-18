Cienciano quedó eliminado ante Montevideo City Torque. (Foto: Getty Images)
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  • La reacción de la prensa uruguay a la derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque. (Captura)
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    La reacción de la prensa uruguay a la derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque. (Captura)

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No pudo ser para . Pese a ganar 2-0 en la altura del Cusco, esa ventaja no fue suficiente para la vuelta ante , que se impuso 3-0 con el gol de la clasificación en los descuentos y avanzó a semifinales de la . El ‘Papá’ se quedó con las manos vacías y el ‘Ciudadano’ hizo historia al meterse por primera vez a una instancia tan decisiva en un torneo internacional. La prensa uruguaya e internacional destacó dicha gesta y la calificó de “épica” y “heroica”. En la siguiente galería repasaremos lo que dijeron los medios deportivos charrúas sobre este resultado.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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