vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la última fecha de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 27 de mayo desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil) y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano vs. Juventud se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Juventud se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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