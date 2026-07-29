Cienciano vs. Lanús juegan EN VIVO | EN DIRECTO por el partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales se puede ver la transmisión de este compromiso? En gran parte de Sudamérica, el encuentro se puede seguir por la señal de ESPN y Disney Plus Premium. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. El partido se disputa este miércoles 29 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y comienza a las 9:30 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:30 p.m. en México; y 2:30 a.m. del jueves en España.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Cienciano y Lanús a través de la señal de ESPN para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma de streaming Disney Plus. Asimismo, estará disponible vía streaming en la plataforma Disney+ Premium y en la señal de ESPN.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Argentina?

En Argentina, el encuentro se transmitirá por ESPN en televisión por suscripción, además de DSports a través de DIRECTV. En plataformas digitales y streaming, estará disponible mediante Disney+ Premium y DGO.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de la señal de ESPN (o ESPN 2). Asimismo, la transmisión estará disponible mediante DSports en DIRECTV, así como en las plataformas digitales Disney+ Premium y DGO.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios podrán disfrutar del encuentro a través del servicio de streaming Disney+ Premium, así como por DSports y la plataforma DGO de DIRECTV.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro en televisión mediante ESPN y DSports. A nivel digital, el partido estará disponible a través de Disney+ Premium y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en España?

En territorio español, el partido se podrá ver mediante las plataformas con los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana (como la plataforma DAZN), además del servicio de streaming correspondiente que emita la competición regional en vivo.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por streaming a través de Disney+ Premium. Asimismo, estará disponible mediante los operadores y cadenas deportivas con los derechos del torneo.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse a través de la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium. Además, DSports y la aplicación DGO ofrecerán la transmisión en vivo para los clientes de DIRECTV.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido a través de ESPN y DSports por DIRECTV. Asimismo, las plataformas Disney+ Premium y DGO permitirán acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Por Copa Sudamericana, Cienciano recibe a Lanús en el Cusco. (Video: ESPN)