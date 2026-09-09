El plantel de Cienciano del Cusco se dio un baño de popularidad con sus hinchas a 24 horas del partido ante Montevideo City Torque de Uruguay, por el duelo de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Mientras el equipo uruguayo llegará el mismo día a la ciudad imperial para contrarrestar los efectos de la altura, el elenco de Horacio Melgarejo cumplió su último entrenamiento en el Cusco y luego de eso firmaron autógrafos y se tomaron fotos con los hinchas del ‘Papá’, que esperaron afuera del complejo de entrenamiento.
¿Cuándo juegan Cienciano vs. Montevideo City?
Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?
En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.