Desde el estadio Olímpico de Atahualpa, vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por los octavos de final de vuelta de la . Este duelo está pactado para el miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en Ecuador. Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DSPORTS, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO.

Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador. (Video: ESPN)
