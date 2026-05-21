Desde el Estadio Presidente Elías Kalil, Cienciano vs. Atlético Mineiro se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Sudamericana 2026, válido por la fecha 5 de la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV, además de su versión digital por DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 21 de mayo desde las 17:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Desde Brasil, Cienciano vs. Atlético Mineiro juegan por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con la televisación de DSports, DIRECTV y DGO. (Video: Cienciano)
Desde Brasil, Cienciano vs. Atlético Mineiro juegan por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con la televisación de DSports, DIRECTV y DGO. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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