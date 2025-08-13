Desde el estadio Hernando Siles de La Paz, vs. juegan (EN VIVO| EN DIRECTO) por el duelo de ida de los octavos de final de la . El inicio de las acciones está pactado para el miércoles 13 de agosto desde las 5:00 p.m. (horario en Perú). Si quieres seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DSPORTS, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO.

Cienciano vs. Bolívar por Copa Sudamericana. (Video: ESPN FANS)
Cienciano vs. Bolívar por Copa Sudamericana. (Video: ESPN FANS)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS