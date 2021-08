Vía DirecTV Sports, Cristal vs. Peñarol se ven las caras EN VIVO Y EN DIRECTO en Montevideo por el choque de revancha de los cuartos de final en la presente edición de la Copa Sudamericana en un encuentro de pronóstico reservado que tendrá a los locales con un ligero favoritismo, luego de alcanzar un 3-1 en Lima que complicó a los rimenses.

Roberto Mosquera sabe que se juega la vida en el estadio Centenario de Montevideo, para lo que confía en el cuadro que dirige, el mismo que se muestra ilusionado en revertir la llave en el mítico recinto uruguayo y planea hacer lo posible para concretar una importante hazaña.

Cristal vs. Peñarol no solo tendría la ausencia de elementos en el cuadro de La Florida, ya que los ‘Carboneros’ no contarían con Facundo Torres, elemento que era de los más desequilibrantes de su oncena, luego de que este último mostrara una lesión en los ligamentos que lo alejaron del duelo revancha de Copa Sudamericana.

A pesar de ello, los dos elencos mandarán a sus mejores elementos al gramado de juego, donde esperan sacar adelante el partido para escribir su nombre entre los cuatro mejores equipos del segundo certamen de clubes más importante del continente sudamericano.

Cristal vs. Peñarol: ¿a qué hora es el partido?

Cristal y Peñarol se medirán este miércoles 18 de agosto desde las 5:15 p.m. en el estadio Centenario de Montevideo. El cotejo podrá ser visto desde la señal de Directv Sports y también vía streaming por DIRECTV GO. Las incidencias, minuto a minuto y más lo hallarás en Depor.

Perú - 5:15 p.m.

5:15 p.m. Colombia - 5:5 p.m.

5:5 p.m. Ecuador - 5:15 p.m.

5:15 p.m. Bolivia - 6:15 p.m.

6:15 p.m. Paraguay - 6:15 p.m.

6:15 p.m. Venezuela - 6:15 p.m.

6:15 p.m. Chile - 7:15 p.m.

7:15 p.m. Brasil - 7:15 p.m.

7:15 p.m. Argentina - 7:15 p.m.

7:15 p.m. Uruguay - 7:15 p.m.

Cristal vs. Peñarol: últimos enfrentamientos

11/08/21 ► Sporting Cristal 1-3 Peñarol (Copa Libertadores)

Peñarol (Copa Libertadores) 19/04/16 ► Peñarol 4 - 3 Sporting Cristal (Copa Libertadores)

Sporting Cristal (Copa Libertadores) 18/02/16 ► Sporting Cristal 1 - 1 Peñarol (Copa Libertadores)

Peñarol (Copa Libertadores) 13/04/96 ► Peñarol 1 - 1 Sporting Cristal (Copa Libertadores)

Sporting Cristal (Copa Libertadores) 26/03/96 ► Sporting Cristal 3 - 3 Peñarol (Copa Libertadores)

Peñarol (Copa Libertadores) 10/04/68 ► Peñarol 1 - 1 Sporting Cristal (Copa Libertadores)

