Desde el Estadio Miguel Grau del Callao, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la fecha 4 de la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV, además de su versión digital por DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este miércoles 6 de mayo desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y una hora más en Chile).

Previa Alianza Atlético vs. América de Cali (Video: DGO)
Previa Alianza Atlético vs. América de Cali (Video: DGO)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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