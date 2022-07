Desde Arequipa, Melgar vs. Deportivo Cali chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. El ‘Dominó' tendrá la localía, hecho que esperan aprovechar para así lograr el ansiado pase. No obstante, el cuadro verde no dejará que sea sencillo y peleará por robarles el sueño a los rojinegros.

Esta será la primera ocasión en la que ambos elencos se miden en la ‘Ciudad Blanca’, un hecho histórico también para los hinchas, quienes agotaron las entradas para el cotejo a dos días de realizarse. La expectativa es alta, pues en la ida se empató sin goles, por lo que los dos clubes se juegan el todo por el todo este miércoles.

Melgar vs. Deportivo Cali: fecha y hora

Melgar y Deportivo Cali se medirán este 6 de julio a las 7:30 p.m. (hora peruana). DirecTV Sports será el canal encargado de la transmisión, aunque también se podrá ver en ESPN, así como en las plataformas de DirecTV GO y STAR+. Además, en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias de este compromiso.

Perú, Ecuador, Colombia, México - 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay - 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay - 9:30 p.m.

9:30 p.m. España - 2:30 a.m. (jueves 7 de julio)

Melgar vs. Deportivo Cali: así llegan los equipos

Melgar buscará ir con todo para asegurar el resultado a favor en casa, luego de tener el resultado general 0-0. Esta vez, el equipo contará con el capitán y referente del elenco rojinegro, Bernardo Cuesta, quien en el partido de ida estuvo ausente por acumulación de tarjetas amarillas.

No obstante, para este compromiso no se contará con Horacio Orzán, luego de quedar lesionado en el choque contra Alianza Atlético, por la última jornada del Apertura. Pese a ello, Néstor Lorenzo ya tendría previsto los cambios que aplicaría en el medio campo, con Archimbaud o Tandazo, acompañando a Arias y a Pérez Guedes.

En el caso de Deportivo Cali, no ha tenido el semestre que se esperaba para esta temporada. En la primera parte del año, de los 20 cotejos que disputó por la liga colombiana, sacó cuatro triunfos, seis empates y diez derrotas, quedando en el puesto 19 de la tabla de posiciones con 18 puntos.

No obstante, en casa demostró tener cartas suficientes para saber frenar el ímpetu de los arequipeños, en el primer partido de los octavos. No olvidar que el equipo llegó de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde estuvo cerca de pasar a la siguiente ronda.

Melgar vs. Deportivo Cali: partidos anteriores

Melgar:

03/07 ► Alianza Atlético 0 - 0 Melgar (Liga 1)

29/06 ► Deportivo Cali 0-0 Melgar (Copa Sudamericana)

24/06 ► Melgar 1-0 Atlético Grau (Liga 1)

19/06 ► Sport Boys 0 - 1 Melgar (Liga 1)

29/05 ► Melgar 2-0 Universitario (Liga 1)

Deportivo Cali:

29/06 ► Deportivo Cali 0-0 Melgar (Copa Sudamericana)

26/05 ► Boca Juniors 1 - 0 Deportivo Cali (Copa Libertadores)

19/05 ► Deportivo Cali 3-0 Always Ready (Copa Libertadores)

15/05 ► Patriotas Boyacá 3 - 0 Deportivo Cali (Liga Betplay)

12/05 ► Fortaleza CEIF 1 - 1 Deportivo Cali (Copa Colombia)





