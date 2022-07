Víctor Villavicencio sobre trofeo roto de Melgar: “No hay excusas, es un papelón. Les pedimos disculpas”

Terminó el Torneo Apertura, ¿Melgar es un digno campeón?

Lo que más nos puso contentos ayer (el domingo) fue que Adrián Fernández se recuperó y está bien de salud. Eso nos alegra mucho. Pero, definitivamente, Melgar es un justo ganador. Lo tiene recontra merecido en todo aspecto. A nivel deportivo, dirigencial, de planificación. Lo que han logrado no lo han conseguido de la noche a la mañana. Sé que ellos vienen trabajando desde tres a cuatro años atrás. Y eso va dando sus frutos. Es un plantel de promedio de 24 años, tiene 29 o 30 jugadores máximo, y con ese equipo afrontan dos torneos. Ganaron merecidamente el Torneo Apertura y están a punto de avanzar a cuartos en la Copa Sudamericana. Es un mérito importante para un plantel que se nota muy unido y bien guiado, tanto por su directiva como su cuerpo técnico. Néstor Lorenzo ha sido cinco veces elegido como mejor técnico de la fecha, y obviamente también su cuerpo de trabajo. Esto es fruto de una planificación, estrategia que tiene el club y que se ha visto reflejado en el campeonato.

Una final bastante apretada …

Sí, y no podemos dejar de mencionar a Sport Huancayo. Ya son varias temporadas que son protagonistas. Ganó su partido con Sport Boys y no se definió el campeonato sino hasta el último. En Piura, Sullana también fue un equipo difícil. Un partido bastante disputado el que se vivió. Pues, Alianza Atlético ha venido bien durante el torneo.

Néstor Lorenzo se va a dirigir a la selección de Colombia, ¿qué deja en su paso por la Liga?

Justo le comentaba al profesor lo que él le deja al torneo. Le ha brindado un gran aporte al fútbol peruano. Tenemos las mejores referencias de él y su cuerpo técnico. Sin duda, lo hecho por Melgar nos alegra muchísimo. Es un plantel que vive lo hermoso de nuestra geografía. Por ejemplo, en esta última fecha han tenido que venir de Arequipa a Lima, luego volar a Piura, de ahí en bus a Sullana, volver a Lima, ahí a Arequipa a enfrentar a Deportivo Cali. Es increíble y muy valioso lo que vienen haciendo y eso es gracias a todos. Sé que han tenido charlas con Marcelo Roffé. Lo he leído mucho y es bastante importante ese trabajo que han hecho.

¿Qué ocurrió con el trofeo?

Ha sido durísimo. Un poco para contar la historia. Nosotros venimos desde el 2019 entregando estos platos a los ganadores del Apertura y Clausura. Trabajamos desde ese entonces con el mismo presupuesto y el mismo proveedor. Eran platos grabados y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Estos (platos) se los hemos entregado a Binacional, yo mismo he llevado el plato a Juliaca y no ha pasado absolutamente nada. En Moyobamba premiamos a Alianza Lima y tampoco hubo inconvenientes. Igualmente a Universitario, Sporting Cristal, Ayacucho. A todos los hemos premiado con el plato grabado.

¿Qué cambio hubo esta vez?

Este año, estos temas los lidera el equipo de Marketing. Ellos realizaron un nuevo diseño inspirándose en la liga holandesa. Es importante que tomen este tipo de iniciativa, por lo que fueron adelante con el mismo proveedor. Es algo que venían trabajando desde abril. Sin embargo, el jueves que les hacen la entrega, se percataron que las letras no estaban grabadas, sino pegadas. En principio, les aseguraron que no iba a haber ningún inconveniente, que no se iban a salir.

El plato de ganador del Apertura entregado a Melgar viene generando críticas. Foto: Captura.

¿Cuándo ocurrió?

El sábado que llegó el plato a Piura, lo llevó el mismo jefe de marketing, en el avión había tenido un inconveniente con un par de letras. Ahí es que yo me entero. Le dije que hable con el proveedor y le consulte cuál es el pegamento adecuado . Pero que lo pruebe, porque un trofeo que no es grabado y tiene las letras pegadas, al momento de sacudirlo corre el riesgo de que estas se desprendan. Más aún si en el avión ya se habían caído sin motivo aparente.

¿Se arregló el problema en ese momento?

Se logró pegar y se hizo esa prueba previo al partido y hubo un problema con unas letras adicionales. Había que solucionarlo. Buscaron otra vez el pegamento, lo resolvieron. Y yo esperé a que terminara el partido, porque se tenía que saber si se premiaba en Lima o en Villa El Salvador a Sport Huancayo o en Sullana a Melgar.

¿Se le pidió disculpas al equipo ganador?

Previo a la premiación hablé con Eduardo Betocchi, Edgar Villamarín y Bernardo Cuesta y les conté todo lo que había ocurrido. Les ofrecí mis disculpas, las de la Liga y la organización, porque había sido una mala gestión. Les comenté que podía suceder que se desprendan las letras y que me comprometía a entregarles el plato como corresponde de forma grabada. Y yo mismo, personalmente, se los iba a llevar a Arequipa o donde ellos decidan para entregárselo, como corresponde. Me entendieron.

No hay excusas. Es un papelón. No debió suceder. Ya está. Son situaciones que tenemos que resolver, pero les pedimos las disculpas del caso al plantel de jugadores, a la directiva, al comando técnico, a los oficiales de Melgar y a su linda hinchada. A todos los que siguen la Liga 1. Nos comprometemos a que no vuelva a suceder y a resolverlo rápido para entregar el plato como corresponde.

¿Hay alguna fecha límite para la entrega del plato en óptimas condiciones?

Les hemos dicho que lo más pronto posible. Pero, de un periodo de tiempo adecuado para que lo trabajen de la mejor manera y esté 100 puntos. No vamos a permitir ningún tipo de falla. Tiene que estar igual que los platos que hemos entregado en su debido momento a los otros ganadores. Ya han hablado con los proveedores. Voy a tener una reunión para ver ello. Va a ser lo más pronto posible, pero tiene que estar el trofeo en buen estado como corresponde.

¿Cuándo arrancará la Copa Bicentenario?

Es muy importante para nosotros. La creamos porque queremos crear este sentido de pertenencia con la competencia. Sentido de pertenencia con las distintas provincias del país. Que los clubes de Liga 1 puedan visitar a los de Liga 2, que se generen estos clásicos regionales. La exposición que necesitamos también a la Segunda División es clave. Hemos recibido el apoyo del presidente, de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), del secretario general y vamos a poder hacer la competencia en el mes de agosto. Hemos reducido el formato y estamos tratando de no apretar tanto el calendario.

Empezamos el año con un panorama un poco complicado. Después de mucho tiempo hicimos un sorteo en diciembre del año anterior para empezar en enero con orden, con un fixture adecuado que nos permita una buena recuperación de los jugadores en sus entrenamientos. Además, volvíamos a jugar de forma descentralizada. Hasta que nos encontramos con la decisión de la Comisión Disciplinaria que fue al TAS y se tuvo que hacer un nuevo sorteo, jugar con 19 equipos. Situaciones que se dan y hay que resolverlas de forma inmediata. Eso afecta el calendario, el presupuesto. A ello hay que sumarle una serie de decisiones que nos complicaron como los paros, los cierres de aeropuertos, entre otros que generan cambio de logística. Felizmente, hemos tenido el apoyo de los clubes para cumplir con sus encuentros. Ahora, buscaremos arreglar las fechas porque la idea no es apretar tampoco tanto el calendario.

¿Se va a jugar la SuperCopa?

Sí, también. Aquí se enfrentarán el campeón de la Liga 1 2021, Alianza Lima, y el de la Copa Bicentenario, Sporting Cristal. Eso se va a dar en la semana del 22,23,24 de agosto que es el centenario de la Federación.

¿Para esa fecha ya habría iniciado la Copa Bicentenario?

Sí. Creo que ahora, si no es esta semana, la próxima máximo daremos a conocer el sistema del torneo y todas las generalidades de la Bicentenario. Y el Torneo Clausura que va a seguir el calendario para terminar en la fecha que estaba inicialmente pactada, a fines de octubre. Hasta la quincena de noviembre los playoff, y de ahí viene el descanso de los futbolistas, pretemporadas. La idea es que el 2023 inicie la quincena de enero.

¿Cambia en algo el calendario con la no clasificación al Mundial?

Se mantiene el calendario. Ya hay una planificación. Los clubes, los mismos futbolistas ya se han planificado de esa manera, por lo que era preferible no modificar nada. Sobre todo, pensando en iniciar el torneo del próximo año en enero y ya no con las dificultades que tuvimos este año. Para así no tener que jugar partidos entre semana. Además, tenemos Mundial Sub17 el 2023, por lo que hay que terminar un poco antes. No es bueno que los torneos nacionales se crucen con Copas del Mundo.

¡Empieza un nuevo torneo! 🌟



Así se jugarán las fechas 1,2,3,4 y 5 de la #Liga1Betsson Clausura. pic.twitter.com/VJ6cDd9ov3 — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) June 22, 2022

Entre la fecha 4 y 5 del Clausura se va a jugar entre semana …

Sí y es porque el calendario nos apretó. Tuvimos que cambiar todo a raíz de los 19 equipos y vamos a tener algunos miércoles en este torneo. Esperemos que el otro año no tengamos esos inconvenientes.

Con la Copa Bicentenario, ¿no habría una sobrecarga de partidos?

Por ello hemos decidido acortar el formato. Estamos acortando los dieciseisavos, octavos. Se va a jugar a mitad de semana, pero lo hemos reducido para no sobrecargar el calendario. Pero sí nos interesa que se juegue el campeonato para que también algunas instituciones puedan hacerles sumar minutos a futbolistas que eventualmente no están en los primeros equipos o están en la reserva. Además, es un campeonato importante porque da un cupo a la Copa Sudamericana.

Se ha visto también un cambio de formato en el Torneo de Promoción y Reservas …

Ahí por el tema de tiempos ya no pudimos hacer un campeonato espejo. Sin duda también hubo un tema presupuestal. Pero tenía que jugarse la reserva. Ahora se está haciendo de forma regional, como era la Copa Bicentenario inicialmente. Se juega con clubes de Liga 1 y Liga 2 y ya el otro año ya tenemos planeado que empiece igual que el torneo de Primera División.

Creo que ahora nos queda como reto que vuelva a ser como antes. Ahora hemos asumido el reto de la parte operacional de la Liga Femenina y ahora tenemos el reto de calzar los partidos de los equipos principales, de la reserva y también del torneo de mujeres. Es un tema que estamos trabajando y esperemos que poco a poco podamos ir mejorándolo en todo aspecto. Como producto, creo que hemos ido implementando muchas cosas en cuanto a aspectos operativos, de marketing, imágen. Pero aún hay aspectos que mejorar. Ojalá que a partir del 2023 la brecha se acorte más.

¿Podemos soñar con ver un partido del femenino, reservas y Primera División el mismo día?

Sería lindo. Nosotros somos los principales que queremos eso. Tenemos una dificultad muy grande en infraestructura. No ha habido una política de salud, educación y deporte en el país. Y son tres temas importantes en donde se debería regir todos los temas. Eso nos pasa factura, por los espacios no alcanzan para jugar tres partidos en un mismo campo. Ahí hay situaciones que nos dificulta. Pero sí nos gustaría que al menos algunos de los partidos se hagan de esa manera.

¿Seguirán jugando 19 equipos en la Primera División?

Volvemos a 18 equipos de todas maneras a partir del próximo año. No podemos adelantar más porque se está replanteando todo de forma estructural. Ello se viene trabajando desde hace buen tiempo. El presidente ha tenido reuniones. Ahora la junta directiva ha formado comisiones realizadoras de competiciones. Hay una subcomisión de fútbol profesional, fútbol aficionados. Entonces, todos están trabajando con la cabeza de la FPF. Nosotros también hemos opinado y se está culminando un replanteamiento del fútbol peruano desde diversos puntos.

¿Estos cambios tienen relación con los pedidos de Ricardo Gareca?

No puedo asegurar ello. No sé si sea algo que el profesor haya hablado con el presidente o el secretario general. Con quien sí he hablado mucho de esto es con Néstor Bonillo, porque con él estoy en constante contacto. Tenemos muchas ideas con relación a la competencia y la problemática que hay en los campos. Ahora pronto vamos a hacer un curso de preparación de campos, porque hay algunos que pueden estar en buen estado, se pueden esforzar los clubes para mantenerlos bien, pero sin embargo la superficie no es la adecuada para la zona en la que están. Hay una serie de cosas.

De todos modos, estos cambios ya vienen conversándose de buen tiempo atrás. No ha sido a raíz de clasificar o no clasificar a Qatar 2022. Eso se está trabajando desde antes y clasificar o no no te puede distraer de estos objetivos que son implementarlos.

¿En estos cambios se ha considerado a las divisiones menores?

Sí. Me parece que sí. Eso lo ve directamente la unidad técnica de menores. Pero tengo entendido que también es parte de.

¿Cuándo se tendrá el calendario del 2023?

Estamos ya trabajando el reglamento. Calculo que a fines de agosto, en el centenario de la Federación, estaremos dando a conocer las generalidades y el reglamento de la Liga 1 del año 2023.

Como parte de la delegación de la FPF, ¿cuál es tu opinión con respecto al número de viajeros que hubo para el repechaje?

No sé si fue adecuado o no. Creo que esas situaciones podrían analizarse antes de y no después de que haya sucedido. No veo el tema de la lista de viajeros, porque eso lo ven las autoridades competentes involucradas en el tema. Pero, al menos, en la parte en la que estuve no vi ningún problema. Yo acompañé a la selección, por apoyos relacionados a temas legales deportivos, que vemos directamente con el presidente, Antonio García Pye, para eventuales inconvenientes que se presenten durante la competencia. Y que se tienen que elaborar documentos legales deportivos. Eso lo venimos trabajando con los directores de la FPF que son abogados o la secretaría adjunta o general. Pero, del otro tema no tengo más alcance. Me imagino que en su momento a quienes corresponda explicarán cuál fue la decisión, quienes autorizaron. Es una relación que tiene que tener distintos vistos buenos.

