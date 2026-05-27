¿Dónde ver Cienciano vs. Juventud EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana? ¿En qué canal transmiten el partido por la quinta jornada de la fase de grupos? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 27 de mayo del 2026: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m.

Cienciano vs. Juventud se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)

¿Dónde ver Cienciano vs. Juventud en Argentina?

Para ver la transmisión del partido entre Cienciano vs. Juventud si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de DSports disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Ojo, también podrás mirarlo por su servicio digital en la plataforma de paga en DGO.

¿Dónde ver Cienciano vs. Juventud en Perú?

Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Cienciano vs. Juventud a través de la señal de DSports, habilitado en el cableoperador de DIRECTV y su servicio de streaming en DGO.

¿Dónde ver Cienciano vs. Juventud en Colombia?

Si estás en Colombia, mira el encuentro entre Cienciano vs. Juventud por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y por DGO. Solo podrás acceder a este servicio si has pagado a tiempo tu mensualidad.

¿A qué hora transmiten Cienciano vs. Juventud en Argentina?

Para todo el territorio argentino, el encuentro entre Cienciano vs. Juventud comenzará a las 7:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora transmiten Cienciano vs. Juventud en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Cienciano vs. Juventud comenzará a las 5:00 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.