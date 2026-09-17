¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de los cuartos de final? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 17 de septiembre: ESPN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina). Este choque tendrá lugar en el Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Perú?

En Perú, el partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana podrá seguirse por ESPN, con la transmisión disponible también vía Disney+ Premium. La programación publicada por medios peruanos confirma ambas opciones para el encuentro.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y Disney+ Premium. La plataforma de Disney ofrece la señal deportiva de ESPN dentro de su plan Premium.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Uruguay?

En Uruguay, también estará disponible la transmisión por ESPN, mientras que quienes prefieran verlo por internet podrán utilizar Disney+ Premium, de acuerdo con la distribución internacional de la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Colombia?

Los seguidores en Colombia tendrán como alternativa ESPN para la señal televisiva y Disney+ Premium para seguir el partido mediante streaming. El encuentro está programado para las 7:30 p.m., hora colombiana.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Ecuador?

En Ecuador, Cienciano vs. Montevideo City Torque podrá verse por ESPN y Disney+ Premium. La programación de ESPN para Ecuador confirma la distribución de sus transmisiones deportivas a través de ambos servicios.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Chile?

En Chile, la opción para seguir el compromiso será ESPN, con Disney+ Premium como alternativa de streaming. El partido está fijado para las 9:30 p.m., hora chilena.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Latinoamérica?

Para los aficionados de otros países de Latinoamérica, la transmisión estará disponible mediante ESPN y Disney+ Premium, aunque la disponibilidad exacta puede variar según el mercado. ESPN mantiene la distribución regional de la Copa Sudamericana a través de sus señales y su plataforma digital.

¿Cómo ver Cienciano vs. Montevideo City Torque por Disney+ Premium?

La alternativa de streaming será Disney+ Premium, que permite acceder a las transmisiones deportivas de ESPN sin necesidad de recurrir a la señal tradicional de televisión. Para seguir el partido, el usuario debe contar con un plan Premium activo en un mercado donde esté disponible la transmisión.

Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la transmisión de ESPN y Disney Plus. (Video: Cienciano)