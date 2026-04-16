Cienciano vs. Puerto Cabello por Copa Sudamericana. (Fotos: Getty Images)
Cienciano vs. Puerto Cabello por Copa Sudamericana. (Fotos: Getty Images)

¿Dónde ver vs. FC EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 2 de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 16 de abril del 2026: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 9:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

Previa Cienciano vs. Puerto Cabello (Video: DIRECTV)
Previa Cienciano vs. Puerto Cabello (Video: DIRECTV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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