Imposible perdérselo. Por el Grupo G de la Copa Sudamericana 2025, FBC Melgar vs Puerto Cabello se enfrentaran este martes 22 de abril por la fecha 3 en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa. Con la transmisión de DirecTV, DGO y DSports, el encuentro entre ambas escuadras está pactado para disputarse a partir de las 9:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a la 10:00 de la tarde; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay está programado para las 11:00 p.m. Melgar no logra recomponerse de la dura derrota frente a Lanús, por lo que necesita si o si aprovechar su localía en este compromiso. Por su parte, el equipo venezolano espera no sentirse reducido por el factor de la altura. Revisa el minuto a minuto, la transmisión del compromiso, los goles y cada incidencia por la web de Depor.

Melgar no logró quedarse con el triunfo ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1. (Video: L1Max)