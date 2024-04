César Vallejo vs. Defensa y Justicia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Mansiche este martes 2 de abril por la primera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro, que contará con la presencia de Paolo Guerrero, está pactado para iniciar desde las 9:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia; mientras que en Argentina, Brasil y Chile iniciará a las 11:00 p.m. Será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

César Vallejo llega al debut copero tras igualar con Universitario. (Video: L1 MAX)





César Vallejo vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones

César Vallejo: Grados; Cabello, Ascues, Deneumostier, Loyola; Ysique, Ballón; Vélez, Mena, Ramírez; Paolo Guerrero.

Defensa y Justicia: Fiermarín; Tripichio, Burgos, Ramos Mingo, Cáceres; K. López, J. López, A. Soto; Bogarín, Gastón Togni, N. Fernández