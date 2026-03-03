Desde el Estadio Mansiche, EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la Fase Preliminar. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 4 de febrero desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Desde el Estadio Mansiche, Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso juegan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Alianza Atlético)
