Desde el Estadio Alejandro Villanueva, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final. Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 13 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus.

Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025. (Video: Alianza Lima)
