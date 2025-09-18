Desde el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute, vs. se miden en el marco de la ida por los cuartos de final de la . Este duelo está pactado para el miércoles 17 de setiembre desde las 5:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos hora más en Argentina, Brasil y Uruguay). Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa aquí todas las incidencias, detalles, minuto a minuto y más gracias a Depor.

Alianza Lima vs U. de Chile se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)
