Desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este miércoles 20 de agosto. El partido, válido por la vuelta de los octavos de final de la , podrá ser visto desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en Perú. Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de ESPN 2, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus.

Cienciano vs. Bolívar por Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)
