ESPN transmite el choque entre Cienciano vs. Lanús por el partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este miércoles 29 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 9:30 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:30 p.m. en México; y 2:30 a.m. del jueves en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de Disney Plus. No recomendamos Fútbol Libre TV.

¿Cómo ver ESPN por Disney Plus para seguir Cienciano vs. Lanús?

Si ESPN transmite el partido entre Cienciano y Lanús en tu país, podrás verlo mediante Disney Plus Premium. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción que incluya los canales deportivos de ESPN, acceder a la sección de deportes en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver ESPN por cable para seguir Cienciano vs. Lanús?

La manera más tradicional de acceder a ESPN es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Flow, Telecentro y otros incluyen ESPN dentro de sus paquetes, permitiendo seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir Cienciano vs. Lanús?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de Disney Plus Premium, plataforma que ofrece la programación de ESPN en los países donde el servicio está habilitado. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir Cienciano vs. Lanús?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Disney Plus para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección ESPN y buscar la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir Cienciano vs. Lanús?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Disney Plus. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir Cienciano vs. Lanús?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de Disney Plus, iniciar sesión y acceder a la sección ESPN para disfrutar del partido entre Cienciano y Lanús en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop para seguir Cienciano vs. Lanús?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de Disney Plus desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos deportivos de ESPN y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver ESPN mediante un operador de TV para seguir Cienciano vs. Lanús?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a ESPN tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online. De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa utilizando las credenciales de su servicio contratado.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos para seguir Cienciano vs. Lanús?

Dependiendo del plan contratado, Disney Plus Premium permite acceder al contenido de ESPN desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Cienciano y Lanús por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

Por Copa Sudamericana, Cienciano vs. Lanús en el Inca Garcilaso de la Vega. (Video: L1MAX)