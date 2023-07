Este miércoles es un día decisivo para Sporting Cristal. Tras quedar en el tercer puesto del Grupo D en la Copa Libertadores, el elenco de Tiago Nunes consiguió el pase a los play-off de la Copa Sudamericana, donde deberá enfrentar a Emelec, por el partido de ida. La oportunidad de arrancar en casa es importante, no solo para asegurar un marcador a favor, también para recibir el apoyo de los hinchas que se espera abarroten el Estadio Nacional este 12 de julio. Si bien el elenco ecuatoriano no atraviesa su mejor momento (terminó la primera parte de la liga a dos puntos de la zona de descenso), sigue siendo uno de los equipos más importantes de su país y, por ende, no vale confiarse. Conoce todos los detalles de este compromiso aquí.

Posibles alineaciones

Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Ignacio da Silva, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Leandro Sosa; Alejandro Hohberg, Joao Grimaldo y Brenner Marlos.

Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Fernando León, Bryan Carabalí; Carlos Villalba, Christian Valencia, José Francisco Cevallos; Diego García, Miller Bolaños, Bryan Angulo.

