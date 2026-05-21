Este jueves 21 de mayo desde las 5:00 de la tarde (horario peruano), Cienciano vs. Atlético Mineiro chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la Copa Sudamericana 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Presidente Elías Kalil será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano vs. Atlético Mineiro se enfrentan con la transmisión exclusiva de DSports, DIRECTV y DGO. (Video: Cienciano)
Por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano vs. Atlético Mineiro se enfrentan con la transmisión exclusiva de DSports, DIRECTV y DGO. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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