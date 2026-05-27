Este miércoles 27 de mayo desde las 5:00 de la tarde (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Cienciano vs. Juventud se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Juventud se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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