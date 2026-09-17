Este jueves 17 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por el pase a las semifinales de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Centenario será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Cienciano vs. Montevideo City. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Montevideo City. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS