Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, este miércoles 29 de julio se llevará a cabo el partido entre vs. por el partido de vuelta de los play-offs de la . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 7:30 p.m.; en México comenzará a las 6:30 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 9:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del jueves. Los canales de transmisión también varían según el país. En gran parte de Sudamérica se podrá ver por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Cienciano vs. Lanús en el Inca Garcilaso de la Vega por Copa Sudamericana. (Video: L1MAX)
Cienciano vs. Lanús en el Inca Garcilaso de la Vega por Copa Sudamericana. (Video: L1MAX)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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