¡Ahogaron el grito en Matute! Gol anulado a Gaibor por mano de Quevedo en Alianza Lima vs. U de Chile
Alianza Lima se ponía en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Fernando Gaibor quien se sacó a la defensa de U. de Chile y disparó al pórtico de Castellón. Sin embargo, cuando todo era fiesta en Matute, árbitro Ramón Abatti fue invitado por el VAR a revisar la jugada por una mano previa de Kevin Quevedo. Tras revisarla, decidió cambia su decisión y anuló el gol de los ‘blanquiazules’ que los ponía en ventaja en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Árbitro revisa mano de Quevedo y anula el gol de Gaibor ante U. de Chile | VIDEO: ESPN SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.