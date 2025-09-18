Gol anulado de Gaibor que ponía el 1-0 de Alianza Lima vs. U. de Chile | VIDEO: ESPN
Gol anulado de Gaibor que ponía el 1-0 de Alianza Lima vs. U. de Chile | VIDEO: ESPN

se ponía en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Fernando Gaibor quien se sacó a la defensa de y disparó al pórtico de Castellón. Sin embargo, cuando todo era fiesta en Matute, árbitro Ramón Abatti fue invitado por el VAR a revisar la jugada por una mano previa de Kevin Quevedo. Tras revisarla, decidió cambia su decisión y anuló el gol de los ‘blanquiazules’ que los ponía en ventaja en los cuartos de final de la .

Árbitro revisa mano de Quevedo y anula el gol de Gaibor ante U. de Chile | VIDEO: ESPN
Árbitro revisa mano de Quevedo y anula el gol de Gaibor ante U. de Chile | VIDEO: ESPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

