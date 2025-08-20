Gol de Londoño para el 1-0 de Universidad Católica vs. Alianza Lima | VIDEO: DSports
En el inicio del partido de vs. , los locales dieron el primer golpe, teniendo en cuenta la necesidad de ganar por más de dos goles (blanquiazules ganaron 2-0 en la ida). A los 18′ del partido, un contragolpe fue liderado por Mauro Díaz quien filtró de manera excelente un pase hacia el área del equipo peruano. El balón fue a mucha velocidad y Miguel Trauco no pudo detenerlo, sin darse cuenta de la presencia de Azarias Londoño, quien quedó mano a mano con Guillermo Viscarra y picó el esférico para abrir la cuenta. De esta manera, se acercan en el global, en el marco del choque de vuelta de octavos de final en .

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

