El equipo de Carlos Desio no logró recuperarse del primer golpe de y recibió el segundo gol a los 45+1′ minutos del primer tiempo. El gol para los bolivianos lo anotó el argentino, Damián Batallín tras quitarse a un defensor imperial de encima para colocar el balón al palo izquierdo de Volados, que no pudo desviar el balón. Con este marcador parcial, está cayendo eliminado por un global de 4-0 y aquí acabaría su participación en la .

