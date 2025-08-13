Gol de Damián Batallini para el 2-0 del Bolívar vs Cienciano. (Video: DSPorts)
Gol de Damián Batallini para el 2-0 del Bolívar vs Cienciano. (Video: DSPorts)

En el segundo tiempo, el futbolista apareció para aumentar la ventaja con un potente cabezazo en el área. Los locales superan sin problemas al equipo imperial en la Copa Sudamericana.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS