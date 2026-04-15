Gol Ariel Muñoz, Alianza Atlético 1-0 América de Cali (Video: DGO)
Gol Ariel Muñoz, Alianza Atlético 1-0 América de Cali (Video: DGO)

Silencio absoluto en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Sobre los 31 minutos del primer tiempo, el ‘Chino’ Ariel Muñoz anotó un golazo a favor de para abrir la cuenta ante por la fecha 2 de la fase de grupos de la . De larga distancia, el argentino se animó a patear al arco y la clavó en el ángulo, en el primer remate directo de los ‘churres’ en el partido. El equipo peruano busca un buen resultado en Colombia, luego de igualar 1-1 ante Tigre de Argentina en el Callao en el debut.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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