¡Gran asistencia de Peña! El gol de Eryc Castillo para el 1-1 de Alianza Lima vs. U. Católica
Cerca del final del primer tiempo, Sergio Peña atrapó un balón fuera del área. El volante alzó la mirada y lo lanzó para encontrar a Eric Castillo quien empujó el esférico para colocar el empate en Ecuador.
Gol de Eryc Castillo para el 1-1 de Alianza Lima vs. Universidad Católica | VIDEO: DSports
Cuando el partido de Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador parecía inclinar la balanza a favor de los locales, el equipo blanquiazul reaccionó para sorprender en el Olímpico de Atahualpa. Azarias Londoño adelantó a los 18′, pero este marcador no se mantuvo hasta el descanso. A los 39′, un tiro libre mal ejecutado dejó un rebote afuera del área y este fue aprovechado por Sergio Peña. El volante filtró el balón para encontrar a Eryc Castillo quien, sin marca de la defensa, marcó el empate. De esta manera, se igualaron las acciones en el choque de vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que la ida terminó 2-0 a favor de los dirigidos por Néstor Gorosito.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.