Gol de Eryc Castillo para el 1-1 de Alianza Lima vs. Universidad Católica | VIDEO: DSports
Gol de Eryc Castillo para el 1-1 de Alianza Lima vs. Universidad Católica | VIDEO: DSports

Cuando el partido de parecía inclinar la balanza a favor de los locales, el equipo blanquiazul reaccionó para sorprender en el Olímpico de Atahualpa. Azarias Londoño adelantó a los 18′, pero este marcador no se mantuvo hasta el descanso. A los 39′, un tiro libre mal ejecutado dejó un rebote afuera del área y este fue aprovechado por . El volante filtró el balón para encontrar a quien, sin marca de la defensa, marcó el empate. De esta manera, se igualaron las acciones en el choque de vuelta de octavos de final de , teniendo en cuenta que la ida terminó 2-0 a favor de los dirigidos por Néstor Gorosito.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS