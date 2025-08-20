Golazo de Kevin Quevedo para el 1-2 de Alianza Lima vs. Universidad Católica | VIDEO: DSports
Golazo de Kevin Quevedo para el 1-2 de Alianza Lima vs. Universidad Católica | VIDEO: DSports

conquistó el estadio Olímpico de Atahualpa ante y dejó claro que su paso por la apunta alto. Los locales adelantaron por intermedio de Azarias Londoño a los 18′; sin embargo, a los 39′ apareció Eryc Castillo para colocar el empate transitorio, tras un excelente pase de Sergio Peña. Ya en el segundo tiempo, los blanquiazules dominaron y, sobre el final, (81′) sorprendió a todos con una ejecución espectacular desde afuera del área. El delantero encontró un espacio y colocó el balón en el lado imposible para el portero rival. De esta manera, selló la clasificación a cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.

