Cuando ambos equipos comenzaban a ordenarse en el campo en el partido de vs. (0-0 en la ida), los locales se encargaron de dar el primer golpe. Producto de un pase largo, la defensa blanquiazul quedó mal ubicada y el balón fue tomado por quien, con un gran despliegue de velocidad, superó la marca de Gianfranco Chávez para meterse al área. Ya frente a Guillermo Viscarra, definió hacia el lado imposible de atrapar, colocando así el gol en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El equipo sureño comenzó un paso adelante en la llave de cuartos de final de la .

