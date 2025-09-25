Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Descuido de la defensa! Gol de Assadi para el 1-0 de U. de Chile vs. Alianza Lima
¡Descuido de la defensa! Gol de Assadi para el 1-0 de U. de Chile vs. Alianza Lima
El delantero apareció para adelantarse a la defensa blanquiazul y, con un despliegue de velocidad, definir sin problemas ante Guillermo Viscarra. De esta manera, puso el primer gol del partido en la Copa Sudamericana.
Gol de Assadi para el 1-0 de Universidad de Chile vs Alianza Lima | VIDEO: ESPN
Cuando ambos equipos comenzaban a ordenarse en el campo en el partido de Universidad de Chile vs. Alianza Lima (0-0 en la ida), los locales se encargaron de dar el primer golpe. Producto de un pase largo, la defensa blanquiazul quedó mal ubicada y el balón fue tomado por Lucas Assadi quien, con un gran despliegue de velocidad, superó la marca de Gianfranco Chávez para meterse al área. Ya frente a Guillermo Viscarra, definió hacia el lado imposible de atrapar, colocando así el gol en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El equipo sureño comenzó un paso adelante en la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.