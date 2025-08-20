Gol de Martín Cauteruccio para el 1-0 de Bolívar vs. Cienciano | VIDEO: ESPN 2
y vienen disputando la vuelta de los octavos de final de la en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro imperial necesitaba de dos goles para empatar la serie y buscar los penales, sin embargo, al minuto 15 Martín Cauteruccio de penal obligó a aumentar a tres el número de goles que necesita el ‘papá’ para intentar una clasificación a la siguiente ronda. El gol de ‘Caute’ llegó tras un error de Amondaraín quien cometió penal contra un atacante de Bolívar.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

