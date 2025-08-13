Gol de Martín Cauteruccio para el 1-0 de Bolívar vs Cienciano por Copa Sudamericana. (Video: DSports)
En un inicio de muchas dudas en el vs. , los locales se encargaron de dar el primer golpe. El cuadro imperial no estuvo preciso en defensa, por lo que los celestes aprovecharon para filtrar pases de manera constante. Fue así que, a los 20′, Patricio Rodríguez tomó el balón y lanzó una asistencia perfecta para quien se desmarcó, por lo que quedó mano a mano frente al portero rival, definiendo sin problemas. De esta manera, el delantero uruguayo abrió la cuenta en el marco de los octavos de final de ida en la .

