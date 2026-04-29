Gol de Neri Bandiera para el 1-0 de Cienciano vs. Atlético Mineiro. (Video: DIRECTV)
Gol de Neri Bandiera para el 1-0 de Cienciano vs. Atlético Mineiro. (Video: DIRECTV)

quiere hacer respetar la casa y ya se puso en ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega sobre Atlético Mineiropor Copa Sudamericana. A los 30 minutos de juego, anotó con gran remate de cabeza. El delantero argentino aprovechó una precisa asistencia de Gerson Barreto. Con este resultado parcial, ‘El Papá’ se ubica en el primer lugar del Grupo B de la Copa Sudamericana con 7 unidades, superando los 4 de Juventud y los 3 de Puerto Cabello y el propio club brasileño.

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