Ahogaron su celebración. La primera gran emoción del César Vallejo vs. Sport Huancayo llegó luego de una anotación de Paolo Guerrero en el estadio Mansiche de Trujillo que desató la alegría de los fanáticos que se dieron cita al recinto trujillano. La alegría era incontenible en el estadio del norte del país por una nueva anotación del ‘Depredador’, pero el estadio fue invadido por un nervioso silencio al observar el llamado del juez principal de la contienda por parte del VAR, desde donde señalaron que el gol debía ser invalidado.

Transcurrían 22 minutos de la etapa complementaria, cuando ‘Jarrita’ Ramírez realizó un gran desborde por la banda izquierda para sacar un centro preciso a la cabeza del delantero de la Selección Peruana, quien volvía a demostrar su olfato goleador para -de un potente cabezazo- inflar las redes de Joel Pinto.

Sin embargo, el marcador no se movería en el duelo entre César Vallejo vs. Sport Huancayo por la Copa Sudamericana, luego de que el árbitro principal de la contienda recibiera el llamado del videoarbitraje, el cual señaló que el gol de Paolo Guerrero no fue válido porque la pelota había salido del campo en la jugada previa.

Esto generó el desconcierto del comando técnico encabezado por Roberto Mosquera, quienes no podían creer la mala fortuna del atacante nacional, quien esperaba hacer su estreno internacional -con gol incluido-, pero vio cómo su ilusión se fue desvaneciendo. Eso sí, irá por su revancha.

César Vallejo vs. Sport Huancayo: lo que se les viene

Luego del partido por Copa Sudamericana contra Sport Huancayo, César Vallejo deberá retomar la agenda en el torneo local, donde medirá fuerzas con Sport Boys -en el estadio Miguel Grau del Callao- en duelo válido por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso está pactado para este domingo a las 3 de la tarde y contará con transmisión de Liga 1 MAX.

Tras ello, los dirigidos por el profesor Roberto Mosquera deberán visitar el calor de Sullana para enfrentarse a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36, compromiso que también será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Liga 1 MAX desde la1:30 p.m. del jueves 14 de marzo.

Con relación a Sport Huancayo, deberá pasar la página del encuentro con César Vallejo por Copa Sudamericana, teniendo que recibir a Unión Comercio, en el estadio IPD de Huancayo, este domingo -desde las 3:00 p.m.- por la octava fecha del Torneo Apertura. El duelo irá EN VIVO y EN DIRECTO por Liga 1 MAX.

Luego de su encuentro con el ‘Poderoso de Alto Mayo’, la ‘Furia Wanka’ visitará a Comerciantes Unidos el jueves 14 de marzo desde las 3:45 de la tarde. Tras ese encuentro, los de Wilmar Valencia esperarán el reinicio del campeonato local, el mismo que entrará en un breve receso por los amistosos de la Selección Peruana ante Nicaragua y República Dominicana.





