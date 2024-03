En el partido entre César Vallejo vs. Sport Huancayo, disputado este jueves 7 de marzo, en el estadio Mansiche de Trujillo, parecía que el compromiso se le complicaba al conjunto norteño, ya que no podían abrir el marcador. Incluso, un tanto de Paolo Guerrero fue anulado, tras una revisión en el VAR: En este contexto, aparecieron Jairo Vélez y Yorleys Mena para marcar a favor de los ‘Poetas’ en el duelo disputado por el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024.

La primera anotación de los trujillanos llegó sobre los 25 minutos del segundo tiempo, luego de un centro al área del ‘Rojo Matador’ que parecía que no iba a traer complicaciones, hasta que no fue rechazado de manera correcta por Ángel Pérez, ocasionando un error no forzado junto a Joel Pinto, dejando el balón en los pies de Vélez, quien no desaprovechó la oportunidad para romper el empate.

Así fue el gol de Yorleys Mena

Apenas siete minutos después del primer gol del César Vallejo vs. Sport Huancayo, apareció Yorleys Mena para estirar la ventaja e ir cerrando el encuentro por Copa Sudamericana en favor de los del norte del país, demostrando que no solo Paolo Guerrero puede adueñarse del área rival, dando luces de lo compacta que está la zona ofensiva del equipo de Roberto Mosquera.

En ese sentido, fue el atacante colombiano quien sacó oro de un gran centro de Carlos Cabello para volver a vencer la resistencia de Joel Pinto, quien nada pudo hacer para evitar la segunda caída de su portería en el duelo de este jueves por el certamen internacional en el estadio Mansiche.

Gol de Yorleys Mena para el 2-0 de César Vallejo vs. Sport Huancayo. (Video: ESPN)

César Vallejo vs. Sport Huancayo: lo que se les viene

Luego del partido por Copa Sudamericana contra Sport Huancayo, César Vallejo deberá retomar la agenda en el torneo local, donde medirá fuerzas con Sport Boys -en el estadio Miguel Grau del Callao- en duelo válido por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso está pactado para este domingo a las 3 de la tarde y contará con transmisión de Liga 1 MAX.

Tras ello, los dirigidos por el profesor Roberto Mosquera deberán visitar el calor de Sullana para enfrentarse a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36, compromiso que también será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Liga 1 MAX desde la1:30 p.m. del jueves 14 de marzo.

Con relación a Sport Huancayo, deberá pasar la página del encuentro con César Vallejo por Copa Sudamericana, teniendo que recibir a Unión Comercio, en el estadio IPD de Huancayo, este domingo -desde las 3:00 p.m.- por la octava fecha del Torneo Apertura. El duelo irá EN VIVO y EN DIRECTO por Liga 1 MAX.

Luego de su encuentro con el ‘Poderoso de Alto Mayo’, la ‘Furia Wanka’ visitará a Comerciantes Unidos el jueves 14 de marzo desde las 3:45 de la tarde. Tras ese encuentro, los de Wilmar Valencia esperarán el reinicio del campeonato local, el mismo que entrará en un breve receso por los amistosos de la Selección Peruana ante Nicaragua y República Dominicana.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.