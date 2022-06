Sin embargo, resulta imposible no sentir un cosquilleo estimulando ese gen pelotero deseoso de un triunfo. Incluso los que no son hinchas del club o arequipeños de nacimiento esperan que Melgar salga airoso en su visita a Colombia para enfrentar a Deportivo Cali.

En ese abismo interminable de fracasos internacionales a nivel de clubes al que tristemente nos hemos acostumbrado y la última decepción de la Selección Peruana, el ‘Dominó’ asoma como un alternativa para que los hinchas peruanos volvamos a celebrar, para sentirnos reivindicados. Para otra vez sentir el fútbol como ese deporte hermoso que alguna vez nos hizo sonreír.

Melgar ha logrado lo que ningún equipo peruano ha podido en los último años: destacar en la Liga 1 y competir –y sobresalir– a nivel continental. No es casualidad. Desde el manejo interno del club hasta lo que se ve en la cancha, el cuadro rojinegro sienta el ejemplo y eleva la valla a una cumbre que, en estos momentos, parece inalcanzable para cualquier contendor local.

Así fue la etapa de grupos de Melgar en la Copa Sudamericana

FECHA RESULTADO 07/04/22 CUIABÁ 2-0 MELGAR 13/04/22 MELGAR 2-0 RIVER PLATE 27/04/22 MELGAR 3-1 RACING 03/05/22 RIVER PLATE 1-2 MELGAR 18/05/22 RACING 1-0 MELGAR 26/05/22 MELGAR 3-1 CUIABÁ

Con un juego sólido y armonioso –virtud del director de orquesta Néstor Lorenzo y sus intérpretes en la cancha–, Melgar logró avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana de manera heroica (¿hay alguna otra manera para un club peruano?). El ‘León del Sur’ hizo su trabajo: planteó partidos inteligentes, dio el 100 % siempre (y el 110 % cuando fue necesario, como ante River Plate en Uruguay) y nunca decayó en actitud; es decir, ‘se la creyó', algo clave cuando se sueña en grande. Así, logró darle la contra a una tendencia frustrante para el fútbol peruano –que prácticamente se convertía en una teoría– y avanzó de fase.

Melgar, además, como para hacer más épica su travesía internacional, logró clasificar bajo un formato de competencia que suele jugarle en contra a los equipos chicos con aspiraciones grandes: dadas las reglas, solo el primero de cada grupo pasaba de ronda, lo que obligaba al aspirante a líder a hacer un torneo casi perfecto. El ‘Dominó' lo hizo, dejando en el camino a un histórico como Racing de Avellaneda y a un equipo brasileño, el Cuiabá.

¿Se acabaron las proezas? Deportivo Cali seguro será el rival más difícil que afronte Melgar en la Copa Sudamericana, pero no hay que olvidar todo lo que este equipo ha logrado. Por eso, más allá de que los momentos y rivales sean distintos, Melgar ha demostrado que ‘estar a la altura’ no es solo un estado geográfico, sino también emocional. Esta noche, no debería ser la excepción. Detrás tendrá a un país ansioso de volver a sonreír por el fútbol. Cómo no querer que le vaya bien.