Cantero, la principal novedad: posible alineación de Alianza Lima vs. Universidad de Chile
El futbolista argentino iría desde el inicio y Néstor Gorosito realizaría algunas modificaciones en el esquema titular. La escuadra blanquiazul busca una victoria para obtener el boleto a semifinales de Copa Sudamericana.
Alianza Lima buscará el boleto a semifinales de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: AFP)
Este jueves, Alianza Lima se juega su futuro internacional ante Universidad de Chile. Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, la escuadra blanquiazul quiere romper el 0-0 de la ida y ganar en la localidad de Coquimbo, ante un duro rival. Néstor Gorosito alista algunas variantes obligadas como será el caso de la inclusión de un nuevo defensa en reemplazo de Carlos Zambrano, quien salió expulsado en Matute por doble tarjeta amarilla. Además, en la volante también podría haber novedades como la inclusión de Alan Cantero desde el inicio, el argentino está completamente recuperado de las lesiones que no le permitieron tener continuidad. A continuación, entérate quiénes serían los elegidos por el ‘Pipo’.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.