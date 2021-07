Es cierto que Christofer Gonzales fue determinante para que Sporting Cristal iguale 1-1 contra Arsenal de Sarandí y de esa manera logre el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y si bien Roberto Mosquera no dudó en destacar la chalaca del volante celeste, también dejó en claro la actitud que mostró el grupo hasta el final del compromiso, en Buenos Aires: “Se vio un equipo con carácter, con personalidad, que no se entrega nunca. Eso lo necesitaba el fútbol peruano”.

Bueno, esa respuesta de sus dirigidos no solo permitió que Sporting Cristal acceda a una nueva instancia del certamen, sino también a que alcance dos registros claves. La cuenta Son Datos No Opiniones rescató que es la primera vez que el club celeste llega a esta etapa en la Copa Sudamericana. Además no llegaba a una llave similar, en el plano internacional, desde 1997. Aquella vez participó en la Copa Libertadores y disputó la final.

No es lo único que rescató la cuenta. Tras el empate ante Arsenal de Sarandí, Sporting Cristal se convirtió en el club peruano con mayor porcentaje de puntos frente a equipos extranjeros en toda la historia de la Sudamericana. En este orden: los celeste ya tienen 66.7%; Cienciano 58.3%, Bolognesi 50% y Melgar 47.9%.

Otro de los detalles que se podrían rescatar en tienda celeste, son las apariciones de nuevos rostros. Por ejemplo, Joao Grimaldo y Percy Liza. “Nos da gusto que los jóvenes puedan ampararse en Cazulo que ya no está con nosotros, en Calcaterra, Merlo, Gonzales, que está en la Selección, en Hohberg; ven en ellos un émulo. Quieren ser como ellos”, sostuvo Mosquera.

La palabra de Roberto Mosquera

Sporting Cristal logró acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021 luego de dejar en el camino a Arsenal de Sarandí. El equipo de Roberto Mosquera empató 1-1 en El Viaducto de Buenos Aires y clasificó a la siguiente a la siguiente etapa, gracias a los dos goles que anotó en Lima (doblete de Alejandro Hohberg) y, por supuesto, a la chalaca de Christofer Gonzales. El global culminó 3-2.

Luego del encuentro, el entrenador celeste explicó que funcionó el plan que tenían: “Se actuó bajo los parámetros que habíamos trabajado. La técnica y la táctica. El tema era controlar a un rival que, en los primeros minutos, iba a salir con todo. El gol que nos hicieron fue de otro partido, pero no estuvo involucrada la defensa”.





