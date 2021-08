Contento por el trabajo. Roberto Mosquera se mostró satisfecho por el desenvolvimiento de sus dirigidos en el partido que Sporting Cristal perdió por la mínima diferencia ante Peñarol, en Uruguay, por el duelo de vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

“Es el mejor partido que hemos hecho entre los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana. Hace 24 años que Sporting Cristal no pasaba a estas instancias. Fuimos protagonistas. Muy pocas veces he recibido una calurosa felicitación del entrenador rival”, sostuvo el DT nacional en conferencia de prensa.

Sporting Cristal no pudo sumar victoria alguna ante Peñarol, pero ello no evitó que Roberto Mosquera sienta que solo faltaron algunos detalles para que las celebraciones se instalen en La Florida, cosa que no pudo cumplir esta vez, pero espera alcanzar en la próxima temporada.

“Manejamos los tiempos, las pelotas, tenemos que mejorar en la definición, porque tener la pelota es una cosa, pero creo que nos está faltando profundidad. Hicimos un partido del cual me siento muy orgulloso. Rescatamos el buen juego que tuvimos y el espíritu de venir sin ningún complejo a ganar el partido”, agregó.

Los resultados que Cristal necesitaba para avanzar

Sporting Cristal debía apostar por una victoria por goleada sobre Peñarol, el último miércoles. Es decir, tenían que ganar -al menos- por 3-0 en el Estadio Campeón del Siglo para así asegurar su pase a la siguiente ronda. Esto, porque al juntar los marcadores de ambos duelos se tendría una diferencia general de 4-3.

Esos tres tantos hubieran sido tres de visita y uno de local (el gol marcado por Omar Merlo), superando así a los que sumaron los ‘Carboneros’ en el Nacional. Sin embargo, la victoria no se pudo dar, por lo que los celestes se despidieron de su aventura internacional.