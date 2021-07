Llegó en el 2013, alcanzó 329 partidos y colaboró con los trofeos nacionales del 2014, 2016, 2018 y 2020. Es decir, que Horacio Calcaterra lleve la cinta en Sporting Cristal no es casualidad. Por ello, su voz siempre tendrá eco. Sobre todo cuando habla de los planes que tiene a futuro con la institución bajopontina y, de hecho, de un partido a nivel internacional. El volante destacó el presente de Arsenal de Sarandí.

Sí, los dirigidos por Roberto Mosquera arrancarán su participación en la Copa Sudamericana: se miden este miércoles (5:15 pm) frente a la escuadra de Sergio Rondina, por el partido de ida de los octavos de final. Con ese escenario, Horacio Calcaterra fue entrevistado por el medio argentino Olé.

“Arsenal es un buen equipo, duro, que presiona alto y aguerrido. Conocen bien al técnico (Sergio Rondina) porque está hace unos años. Siempre para nosotros, los clubes argentinos son durísimos. Seguramente será una serie difícil y pareja”, mencionó el capitán celeste.

A su vez, esto sostuvo el mediocampista de Sporting Cristal: “Llegamos con más ritmo pero Arsenal si bien no jugó partidos oficiales, disputó amistosos que también te preparan. Creo que las fuerzas estarán parejas”. Incluso se refirió al estilo de juego que proponen en el Rímac...

“Sporting siempre trata jugar con la pelota por el piso y respetar esa manera de juego tanto de local como visitante, más allá de que el rival te lo permite por momentos y por otros no”, expresó ‘Calca’, quien también manifestó que “tratamos de poner a Cristal en los primeros planos como ha sido su historia. Queremos avanzar lo más que se pueda en la Sudamericana y tenemos la obligación en la ida, como locales, de ir a buscar el resultado”.

Un detalle no menor es que el volante habló de la posibilidad de retirarse con Sporting Cristal. “Te dan todas las herramientas para desarrollarte y me han tratado siempre de maravilla. Me hice hincha de este equipo y estoy feliz de pertenecer al club. Mi idea es seguir haciendo las cosas bien para en un futuro retirarme acá. Mi familia está asentada y cómoda conmigo en Perú”, agregó.





