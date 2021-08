Sporting Cristal vs. Peñarol EN VIVO Y EN DIRECTO se vuelven a enfrentar en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. Para este duelo, los celestes contarán con bajas importantes en la zona ofensiva, por lo que irán por la hazaña al Centenario de Montevideo.

Incluso, los rimenses no solo tendrán que hacerle frente a los aurinegros, sino también a su hinchada, luego de que el gobierno local le diera el visto bueno a los uruguayos para el retorno de los hinchas al estadio, poniendo a la venta más de cinco mil entradas que saldrán como pan caliente.

Sporting Cristal vs. Peñarol no solo tendría la ausencia de elementos en el cuadro de La Florida, ya que los ‘Carboneros’ no contarían con Facundo Torres, elemento que era de los más desequilibrantes de su oncena, luego de que este último mostrara una lesión en los ligamentos que lo alejaron del duelo revancha de Copa Sudamericana.

Sporting Cristal vs. Peñarol: los ‘Carboneros’ llegan con ventaja

Sporting Cristal se vio sorprendido por Peñarol durante los primeros minutos del juego disputado en Lima. En menos de 20′, el aurinegro logró ponerse adelante en el marcador 2-0 con los goles de Agustín Álvarez y Facundo Torres. Este resultado se mantuvo hasta el final de los 45 minutos, con un amplio dominio del cuadro uruguayo.

Por si fuera poco, los celestes tuvieron la baja de Loyola al poco tiempo de las anotaciones del ‘Carbonero’. El lateral izquierdo tuvo que ser reemplazo por Madrid, quien tuvo que jugar con perfil cambiado el resto del encuentro. En la segunda mitad, los locales descontaron a los 90′ por intermedio de Merlo. Sin embargo, Gargano puso el 3-1 al minuto final.

Sporting Cristal vs. Peñarol: ¿a qué hora es el partido?

Sporting Cristal y Peñarol se medirán este miércoles 18 de agosto desde las 5:15 p.m. en el estadio Centenario de Montevideo. El cotejo podrá ser visto desde la señal de Directv Sports y también vía streaming por DIRECTV GO. Las incidencias, minuto a minuto y más lo hallarás en Depor.

Perú, Colombia, Ecuador | 17:15

17:15 Bolivia, Paraguay, Venezuela | 18:15

18:15 Chile, Brasil, Argentina, Uruguay | 19:15

Sporting Cristal vs. Peñarol: últimos enfrentamientos

11/08/21 ► Sporting Cristal 1-3 Peñarol (Copa Libertadores)

Peñarol (Copa Libertadores) 19/04/16 ► Peñarol 4 - 3 Sporting Cristal (Copa Libertadores)

Sporting Cristal (Copa Libertadores) 18/02/16 ► Sporting Cristal 1 - 1 Peñarol (Copa Libertadores)

Peñarol (Copa Libertadores) 13/04/96 ► Peñarol 1 - 1 Sporting Cristal (Copa Libertadores)

Sporting Cristal (Copa Libertadores) 26/03/96 ► Sporting Cristal 3 - 3 Peñarol (Copa Libertadores)

Peñarol (Copa Libertadores) 10/04/68 ► Peñarol 1 - 1 Sporting Cristal (Copa Libertadores)

