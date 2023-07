Corría el último minuto del partido y Sporting Cristal necesitaba un gol para igualar la llave ante Emelec, con lo cual podía buscar la clasificación a los octavos de final desde la tanda de penales. Joao Grimaldo había hecho toda la jugada por el sector derecho y el balón terminó en los pies de Washington Corozo. Era él y Pedro Ortiz. Sin embargo, el ecuatoriano decidió mal y su disparo terminó en las manos del portero, consumándose así la eliminación de los ‘celestes’ de la Copa Sudamericana 2023. Tras el pitazo final y ya en zona mixta con la cabeza fría, ‘Manchita’ conversó con los medios de comunicación y dio sus impresiones del encuentro.

El delantero norteño valoró el esfuerzo de sus compañeros en la etapa complementaria, donde mejoraron respecto a lo que había sucedido en el primer tiempo y terminaron sometiendo a los ‘Eléctricos’. “Siento que en el segundo tiempo hicimos un gran trabajo, metimos en su campo a Emelec, creo que solo nos faltó hacer el gol”, apuntó.

Visiblemente afectado por la situación clara que desperdició en el último instante del compromiso, Corozo se dirigió a la hinchada y pidió que sigan apoyándolo. “Decirles que sigan apoyando al equipo y especialmente a mí”, acotó el futbolista que todavía tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2023.

Por otro lado, sobre el interés que tuvo Emelec por ficharlo, Washington confirmó que decidió quedarse en Sporting Cristal. Joel Raffo, hace algunos días, también había señalado lo mismo que el ecuatoriano. “Hubo un acercamiento, pero estoy en Sporting Cristal y debo defender mi camiseta”, agregó Corozo.

Finalmente, el exdelantero de Independiente del Valle habló sobre su deseo de volver a la selección de Ecuador, donde debutó en el 2021 ante Paraguay, por la jornada 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. Aunque hasta la fecha no tuvo contacto con Félix Sánchez, director técnico del ‘Tricolor’, Corozo mantiene la ilusión. “Es un sueño que tengo, esperemos que se cumpla. Todavía no he hablado con el ‘profe’, espero tener pronto una conversación con él para llegar a la selección”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de esta eliminación de la Copa Sudamericana, Sporting Cristal volverá a jugar este fin de semana cuando visite a Melgar por la quinta jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este encuentro está programado para el domingo 23 de julio desde las 3:00 p.m., se llevará a cabo en el estadio Monumental de la UNSA y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.





