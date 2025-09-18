Tarjeta roja para Carlos Zambrano por falta en Alianza Lima vs. U de Chile. (Video: ESPN)
Tarjeta roja para Carlos Zambrano por falta en Alianza Lima vs. U de Chile. (Video: ESPN)

salía motivado contra la para el segundo tiempo en busca del gol de la victoria, sin embargo, una amarilla temprana (51′) por una falta y un codazo innecesario de Carlos Zambrano contra Aranguíz (64′) llevó a que el árbitro Ramón Abatti expulse al ‘Kaiser’. Con ello el club ‘blanquiazul’ se quedó con uno menos y se le pone el partido cuesta arriba para sacar una ligera ventaja en los cuartos de final de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS