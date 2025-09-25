Se define la llave. vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por los cuartos de final de la . Las acciones se disputan el jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos hora más en Argentina, Brasil y Uruguay). Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, podrá ser visto en su versión de streaming en las plataformas de DGo. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana. (Video: Alianza Lima)
U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana. (Video: Alianza Lima)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS