Universitario de Deportes atraviesa una de sus mejores rachas, gracias a la dirección de Jorge Fossati (registran cuatro triunfos consecutivos en la Liga 1 y están en lo más alto de la tabla de posiciones). Si bien el camino es largo y accidentado, pues tienen que disputar dos torneos en paralelo, el gerente del club, Jean Ferrari, confía en que se podrá asumir ambas competiciones de la mejor manera.

“Para los equipos peruanos, no hay rival fácil, no hay situación accesible, con los que toque será durísimo, pero hay que jugar los partidos”, indicó el directivo ‘crema’ a la prensa, respecto al sorteo de grupos que le tocó al equipo para la Copa Sudamericana. Además, dijo que “primero hay que tener los pies sobre la tierra, pero no debe faltar la ilusión, que siempre debe estar”.

Universitario de Deportes fue ubicado en el grupo G, junto a Santa Fe de Colombia, Goiás de Brasil y Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina), pero solo uno de ellos pasará a los octavos de final de manera directa, mientras que el segundo lugar deberá batirse a duelo contra el tercer lugar de la Copa Libertadores, para así definir si siguen en la Sudamericana o no.

Jean Ferrari y su opinión sobre la posible llegada de Edison Flores. (Video: Wilmer Robles)

Respecto al rol que ha tenido el estratega uruguayo, Ferrari manifestó que “el profesor Fossati ha llegado con una idea determinada, con una metodología que le ha resultado en su larga trayectoria y que ahora está replicando y le está dando frutos. El entrenador ha sabido capitalizar el material humano que tiene, y con toda su experiencia, lo está plasmando y la idea ha sido captada muy rápido”.

Un tema que no se pudo obviar fue el altercado que tuvieron algunos jugadores de la Selección Peruana en Madrid, entre ellos, Alex Valera. En ese sentido, el directivo del cuadro ‘merengue’ afirmó que tuvo “comunicación con la gente de la Federación Peruana de Fútbol y nos dieron la tranquilidad de que no pasó nada. Fue lamentable el accionar de la policía de España y el comportamiento que tuvieron las autoridades”.

Finalmente, habló de un sueño ilusiona a los hinchas de la ‘U’: la llegada de Edison Flores. “A nosotros nos encantaría contar con Edison el próximo año. Habíamos tenido una conversación previa, pero tiene contrato con el club en el que está, pero las puertas del club están abiertas y la primera que se le vayan las ganas de estar fuera y venir a Perú, al equipo que tiene que regresar es la ‘U’. Ya conversaremos a mitad de año si se da”, dio a conocer.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR